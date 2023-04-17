В окружении Костомарова словами о пасхальном чуде оценили его состояние

Один из них отметил, что состояние фигуриста значительно улучшилось к 16 апреля, он оценил такую положительную динамику как маленькое пасхальное чудо. „Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо“, — сообщил он. Другой источник также сказал, что фигурист чувствует себя лучше, отметив, что спортсмен проводит Пасху в окружении семьи и друзей в больнице.

Костомаров с 10 января находится в „Коммунарке“, куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.



За это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.



В начале этой недели источники в окружении фигуриста рассказали „РБК Спорт“, что Костомаров начал делать восстановительные упражнения перед протезированием. Отмечалось, что процесс восстановления идет в позитивном ключе.



Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпиады в Турине, а также чемпионаты мира 2004 и 2005 годов и три европейских первенства.



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