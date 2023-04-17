Повышение НСО: производитель мясной продукции призывает не сидеть сложа руки

„Ситуация для эстонских производителей продуктов питания стала критической. Некоторые уже закрылись, а многие находятся на грани сворачивания деятельности. Цены на все ресурсы резко выросли, и в то же время покупательная способность потребителей упала. Например, в прошлом году все мясные производства понесли большие убытки“, - описал Круустюк текущее состояние пищевой промышленности.

Продовольственная корзина за год подорожала более чем на 20%. Ряд исследований показывают, что более половины потребителей стали очень избирательно подходить к покупкам с финансовой точки зрения и искать выгодные предложения. „Опросы исследовательских фирм показывают, что для значительной части людей потолок цен на продукты питания уже практически достигнут, и в случае продолжения роста цен они просто откажутся от покупки, например, рыбной и мясной продукции“, - констатировал Круустюк.

Поскольку именно продукты питания составляют значительную часть покупательской корзины людей с более низкими доходами, в большинстве европейских стран продукты питания облагаются налогом с оборота по более низкой ставке. Круустюк отметил, что производители также рекомендовали нашему правительству такую меру, но вместо этого получили налоговое повышение.

По его словам, производители самостоятельно из сложившейся ситуации не выберутся, так как цена сырья за короткое время выросла почти на 80%, а цена готовой продукции – всего на 10–15%. Цена на свинину недавно установила 20-летний ценовой рекорд. „Розничные сети могли бы немного сбалансировать эту ситуацию. Кроме того, руководству государства стоило бы подробнее обсуждать столь важные вопросы, поскольку другие страны Европейского союза решили в виде исключения ввести более низкий налог с оборота на свои продукты питания“, - добавил Круустюк.