Штангистка выиграла ЧЕ после потери сознания и рассказала об ангелах

Котрута упала на спину после потери сознания в ходе второй попытки в толчке в весовой категории до 55 кг. Дежурный врач бросился к ней, но румынка вскоре встала на ноги и направилась в комнату для разминки, пишет РБК.



„Я просто не знаю, что со мной произошло — цитирует штангустку Inside the Games. — Я видела ангелов, я видела людей, летающих по залу, и я упала“.



У Котрута была всего минута, чтобы восстановиться перед последней попыткой. По словам 19-летней спортсменки, в комнате она попила воды, а тренер привел ее в чувство пощечинами.



В последней попытке она смогла поднять штангу весом 110 кг и стать чемпионкой Европы с суммарным результатом 210 кг. „Я сказала себе, что не потерплю неудачу и сделаю это“, — отметила румынка.