Штангистка выиграла ЧЕ после потери сознания и рассказала об ангелах(1)
Румынская штангистка Андреа Котрута потеряла сознание во время проходящего в Ереване чемпионата Европы, что не помешало ей завоевать золото.
Котрута упала на спину после потери сознания в ходе второй попытки в толчке в весовой категории до 55 кг. Дежурный врач бросился к ней, но румынка вскоре встала на ноги и направилась в комнату для разминки, пишет РБК.
„Я просто не знаю, что со мной произошло — цитирует штангустку Inside the Games. — Я видела ангелов, я видела людей, летающих по залу, и я упала“.
У Котрута была всего минута, чтобы восстановиться перед последней попыткой. По словам 19-летней спортсменки, в комнате она попила воды, а тренер привел ее в чувство пощечинами.
В последней попытке она смогла поднять штангу весом 110 кг и стать чемпионкой Европы с суммарным результатом 210 кг. „Я сказала себе, что не потерплю неудачу и сделаю это“, — отметила румынка.
В воскресенье, 16 апреля, турецкая штангистка Баяв Пелинсу тоже потеряла сознание во время чемпионата Европы. 21-летняя турчанка, которая выступала в весовой категории до 49 кг, подошла к штанге и подняла ее на несколько секунд, однако внезапно бросила снаряд, после чего потеряла сознание. Турецкой спортсменке оперативно была оказана медицинская помощь.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване с 15 апреля по 23 апреля.
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