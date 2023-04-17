Другие виды
17.04.2023, 09:50

Штангистка выиграла ЧЕ после потери сознания и рассказала об ангелах

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ФОТО: Pexels.com

Румынская штангистка Андреа Котрута потеряла сознание во время проходящего в Ереване чемпионата Европы, что не помешало ей завоевать золото.

Котрута упала на спину после потери сознания в ходе второй попытки в толчке в весовой категории до 55 кг. Дежурный врач бросился к ней, но румынка вскоре встала на ноги и направилась в комнату для разминки, пишет РБК.

„Я просто не знаю, что со мной произошло — цитирует штангустку Inside the Games. — Я видела ангелов, я видела людей, летающих по залу, и я упала“.

У Котрута была всего минута, чтобы восстановиться перед последней попыткой. По словам 19-летней спортсменки, в комнате она попила воды, а тренер привел ее в чувство пощечинами.

В последней попытке она смогла поднять штангу весом 110 кг и стать чемпионкой Европы с суммарным результатом 210 кг. „Я сказала себе, что не потерплю неудачу и сделаю это“, — отметила румынка.


В воскресенье, 16 апреля, турецкая штангистка Баяв Пелинсу тоже потеряла сознание во время чемпионата Европы. 21-летняя турчанка, которая выступала в весовой категории до 49 кг, подошла к штанге и подняла ее на несколько секунд, однако внезапно бросила снаряд, после чего потеряла сознание. Турецкой спортсменке оперативно была оказана медицинская помощь.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване с 15 апреля по 23 апреля.

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