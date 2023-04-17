Внимание! Полиция начинает следить за скоростью движения по всей Эстонии

Если в прошлом продолжительность дорожной толоки составляла одни сутки, то в нынешнем году стражи порядка уделили этому мероприятию целую неделю.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, предыдущий опыт показал, что через приложение ежегодно поступают сообщения о тысячах мест, в которых были замечены нарушители скорости, и полицейские патрули, к сожалению, не успевают уделить достаточно внимания всем местам за одни сутки.

„По этой причине мы решили выделить слежению за скоростью целую неделю, провести более тщательную работу на местах, о которых нам сообщили, а также побыть на виду в течение более длительного времени и этим оказать большее влияние на участников дорожного движения. Места, где были замечены серьёзные нарушения скорости, мы будем регулярно посещать как на этой неделе, так и в дальнейшем“, − сказала Лойго.

В течение дорожной толоки полиция призывает всех желающих следить за обновлениями сайта www.liiklustalgud.ee, на котором в текущем порядке будет отображаться обратная связь в части отслеживаемых мест: было ли там что-то обнаружено стражами порядка и что именно это было.

В этом году на интерактивную карту дорожной толоки поступило 2500 сообщений, более половины из которых касалась Харьюского уезда. На следующем месте был Тартуский уезд − 335 сообщения, затем Пярнуский уезд − 179 сообщения и Ляэне-Вируский уезд − 108 сообщения. „Большое спасибо всем, кто нашёл время для того, чтобы предоставить нам полезную информацию. Поступившие наблюдения бесспорно послужат основанием для нашей дальнейшей работы“, − добавила сотрудник полиции.

В этом году дорожная толока проводится в седьмой раз.

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