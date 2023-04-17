Кассандре, которая страдает от очень редкого кожного заболевания, нужна помощь!

Болезнь Кассандры проявляется образованием на коже волдырей различной величины, которые при разрыве создают большие раны, медленно заживающие и причиняющие боль. Кожа ребенка очень чувствительна к любому прикосновению, и каждая маленькая травма или трение повреждает кожу. Если волдыри постоянно появляются на одном и том же месте, это способствует рубцеванию и стягиванию тканей, в результате чего страдает подвижность разных частей тела. Движения Кассандры затруднены, так как ее колени повреждены и спереди, и сзади.

Из-за постоянно образующихся волдырей также существует риск вторичного инфицирования, в связи с чем раны ребенка необходимо ежедневно обрабатывать, очищать и перевязывать. С годами симптомы болезни Кассандры обострились, и на сегодняшний день у нее отслоились ногтевые пластины на пальцах рук и ног и повреждены зубы. Кроме того, у ребенка разрастается соединительная ткань в горле, что требует хирургического вмешательства несколько раз в год.

На сегодняшний день семья Кассандры нуждается в помощи добрых людей, чтобы продолжать ежемесячно приобретать пластыри для ран, кремы, мази и другие средств по уходу за кожей. Кроме того, ребенок нуждается в полезном и богатом питательными веществами лечебном питании из-за железодефицитной анемии, вызванной заболеванием. Несмотря на то, что заболевание Кассандры настолько редкое, что она единственный ребенок в Эстонии, страдающий буллезным эпидермолизом, к сожалению, за 10 лет не было найдено способа помочь ей в получении средств по уходу через медицинскую страховку - семья Кассандры должна покупать большую часть необходимых средств по уходу в аптеке по полной цене. На сегодняшний день врачи Кассандры и профессиональная ассоциация дерматологов обратились в Кассу здоровья с предложением, по примеру других стран, компенсировать необходимые средства. Фонд надеется, что длящаяся 10 лет борьба семьи за получение необходимых средств наконец найдет гуманное решение, но пока семья должна справляться сама.