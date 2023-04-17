В США день рождения школьницы закончился стрельбой. Четыре человека убиты

Как сообщается, 28 человек получили ранения, некоторые в критическом состоянии в результате стрельбы, открытой в танцевальной студии Mahogany Masterpiece Dance Studio.

Президент Джо Байден вновь призвал к ужесточению законов об оружии. „Оружие - это главный убийца детей в Америке, и цифры только растут, не снижаются“, - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

„До чего дошла наша страна, если дети не могут без страха пойти на день рождения?“ - вопрошал в воскресенье Джо Байден.

Дадевиль - небольшой провинциальный городок с населением около 3200 человек, не привыкший к сценам насилия такого масштаба.

Пока мало что известно о возможном подозреваемом, открывшем огонь. Как отмечает Reuters, местные власти не раскрывают подробности произошедшего.

Неизвестны мотивы нападавшего, а также то, был ли он задержан. Практически не появилось никаких подробностей о том, как была прекращена стрельба, а также о том, погиб ли сам подозреваемый, или же он находится под стражей.

Представитель полиции штата сказал, что расследование будет „долгим и сложным процессом“.

„Мы собираемся работать методично, чтобы восстановить произошедшее, рассмотреть факты и обеспечить справедливость для семей жертв“, - сказал он поздно вечером в воскресенье.

По его словам, ранения, полученные в ходе стрельбы, варьируются от „чрезвычайно критических“ до незначительных.

Судя по всему, большинство жертв были подростками. Некоторые родители все еще искали информацию о своих детях спустя 12 часов после стрельбы.

Известно, что среди убитых - Фил Дауделл, имя которого в местных СМИ назвала его бабушка. Он заканчивал школу и собирался поступить в Университет Джексонвилля, получив стипендию как игрок в американский футбол.

Алабама — штат, известный защитой права граждан на владение оружием, и послание губернатора-республиканки Кэй Айви с соболезнованиями было встречено в социальных сетях критикой сторонников реформы закона об оружии.