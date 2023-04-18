ЧП и криминал
18.04.2023, 07:46

Где убили женщину, останки которой нашли в Нымме? Следователи продолжают искать разгадку этой тайны

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Будет изготовлена еще одна 3D-модель головы человека
Здесь было обнаружено тело Майе Энслинг. Фото сделано летом 2021 года, когда на участке работали криминалисты.
Здесь было обнаружено тело Майе Энслинг. Фото сделано летом 2021 года, когда на участке работали криминалисты.
ФОТО: PPA

Родственники смогут предать земле останки Майе Энслинг, но они до сих пор не знают ответа на вопрос, кто и почему лишил ее жизни. Следователям Департамента полиции и погранохраны, расследовавшим это дело, пришлось столкнуться со множеством препятствий, вплоть до того, что несколько лет назад уголовное дело было уничтожено. Полиция по-прежнему ждет сообщений, которые помогли бы раскрыть убийство.

Во второй половине января этого года общественность узнала о том, что эксперты ФБР (США) изготовили 3D-модель головы женщины, убитой более 30 лет назад и захороненной в столичном районе Нымме. Это только в сериалах показывают, как быстро работают эксперты, на самом деле такая работа требует времени и научных знаний. Только на то, чтобы реконструировать лицо жертвы, потребовалось около года. 3D-модель головы была изготовлена на средства ФБР, и Эстонии ничего не пришлось платить за эту работу.

Как сказал Хиско Варес, возглавляющий в криминальном бюро Пыхьяской префектуры службу по борьбе с преступлениями против личности, когда был получена 3D-модель, больше всего беспокоило, как люди воспримут прическу, не помешает ли она родственникам узнать человека. Дело в том, что американские специалисты, воссоздавая волосы и брови, руководствовались собственными представлениями о том, как они должны выглядеть. „Например, в американских журналах мод, издававшихся более тридцати лет назад, люди выглядели совсем не так, как модели в советских изданиях“, - пояснил он.

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