Где убили женщину, останки которой нашли в Нымме? Следователи продолжают искать разгадку этой тайны(9)
Родственники смогут предать земле останки Майе Энслинг, но они до сих пор не знают ответа на вопрос, кто и почему лишил ее жизни. Следователям Департамента полиции и погранохраны, расследовавшим это дело, пришлось столкнуться со множеством препятствий, вплоть до того, что несколько лет назад уголовное дело было уничтожено. Полиция по-прежнему ждет сообщений, которые помогли бы раскрыть убийство.
Во второй половине января этого года общественность узнала о том, что эксперты ФБР (США) изготовили 3D-модель головы женщины, убитой более 30 лет назад и захороненной в столичном районе Нымме. Это только в сериалах показывают, как быстро работают эксперты, на самом деле такая работа требует времени и научных знаний. Только на то, чтобы реконструировать лицо жертвы, потребовалось около года. 3D-модель головы была изготовлена на средства ФБР, и Эстонии ничего не пришлось платить за эту работу.