Где убили женщину, останки которой нашли в Нымме? Следователи продолжают искать разгадку этой тайны

Во второй половине января этого года общественность узнала о том, что эксперты ФБР (США) изготовили 3D-модель головы женщины, убитой более 30 лет назад и захороненной в столичном районе Нымме. Это только в сериалах показывают, как быстро работают эксперты, на самом деле такая работа требует времени и научных знаний. Только на то, чтобы реконструировать лицо жертвы, потребовалось около года. 3D-модель головы была изготовлена на средства ФБР, и Эстонии ничего не пришлось платить за эту работу.