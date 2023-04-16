Нарвский активист признался, что он автор скандальной надписи. „Я хотел, чтобы люди задумались, какому именно богу они посвящают свое пылкое сердце из могильных свечей“

„Я, Владимир Владимирович, экс-резидент Российской Федерации, приношу всем свои глубочайшие извинения и изъявляю готовность предстать перед судом, дабы понести ответственность за свои разрушительные действия. Я – автор ничем не спровоцированной агрессии против мирных жителей Эстонии“, - написал он на личной странице в Facebook, озаглавив пост „чистосердечное признание“.

Как он отмечает, за эти три дня он признал свою ошибку. „Не придя за три дня ни к чему хорошему, я принял единственно верное решение на пути к защите прав русскоязычных жителей Эстонии – покаяться, признать преступление и понести наказание“, - говорит житель Нарвы. Как известно, он занимает антивоенную позицию.

В комментарии к своему посту на вопрос, зачем он это сделал, Владимир ответил: „Не выдержал. Хотел чтобы люди задумались, какому именно богу они посвящают свое пылкое сердце из могильных свечей. Я так вижу. Каков храм - таков завет. Это послание от Фомы 30:9:22 прямиком из Кремля. Я хотел_ чтобы как можно больше людей это услышали и испытали должное отвращение к тому, во что превратили их культ победы. Не эстонцы и не украинцы осквернили нашу память, но такие как Татарский, из которого теперь лепят нового мученика и героя России. Это слишком отвратительно, чтобы в это поверить, но это правда, найти видео очень легко“.

14 апреля в Нарве на парковке, где раньше стоял советский танк-памятник, появилась граффити-надпись, стилизованная под старославянский шрифт. Неизвестные процитировали погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге российского „военкора“ Владлена Татарского. Через несколько часов горуправа смыла надпись, а полиция сразу начала поиски вандалов. По словам полицейских, они задействовали камеры видеонаблюдения, опросили прохожих, но так и не нашли виновных. Через некоторое время полиция обратилась к людям в социальных сетях с просьбой о помощи.

Полиция не комментировала пост Владимира.