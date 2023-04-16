Новости Ида-Вирумаа
16.04.2023, 22:12

Нарвский активист признался, что он автор скандальной надписи. „Я хотел, чтобы люди задумались, какому именно богу они посвящают свое пылкое сердце из могильных свечей“

 (21)
Надпись на месте. где стоял танк
Надпись на месте. где стоял танк
ФОТО: Jekaterina Konakova | Delfi Meedia

Нарвский активист Вован Каштан написал в Facebook, что приносит извинения за вандализм возле места, где стоял танк-памятник. RusDelfi писал в пятницу, что там написали цитату Z-блогера Владлена Татарского „Всех победим, всех убьём, всех, кого надо, ограбим! Всё будет, как мы любим!“

„Я, Владимир Владимирович, экс-резидент Российской Федерации, приношу всем свои глубочайшие извинения и изъявляю готовность предстать перед судом, дабы понести ответственность за свои разрушительные действия. Я – автор ничем не спровоцированной агрессии против мирных жителей Эстонии“, - написал он на личной странице в Facebook, озаглавив пост „чистосердечное признание“.

Как он отмечает, за эти три дня он признал свою ошибку. „Не придя за три дня ни к чему хорошему, я принял единственно верное решение на пути к защите прав русскоязычных жителей Эстонии – покаяться, признать преступление и понести наказание“, - говорит житель Нарвы. Как известно, он занимает антивоенную позицию.

В комментарии к своему посту на вопрос, зачем он это сделал, Владимир ответил: „Не выдержал. Хотел чтобы люди задумались, какому именно богу они посвящают свое пылкое сердце из могильных свечей. Я так вижу. Каков храм - таков завет. Это послание от Фомы 30:9:22 прямиком из Кремля. Я хотел_ чтобы как можно больше людей это услышали и испытали должное отвращение к тому, во что превратили их культ победы. Не эстонцы и не украинцы осквернили нашу память, но такие как Татарский, из которого теперь лепят нового мученика и героя России. Это слишком отвратительно, чтобы в это поверить, но это правда, найти видео очень легко“.

14 апреля в Нарве на парковке, где раньше стоял советский танк-памятник, появилась граффити-надпись, стилизованная под старославянский шрифт. Неизвестные процитировали погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге российского „военкора“ Владлена Татарского. Через несколько часов горуправа смыла надпись, а полиция сразу начала поиски вандалов. По словам полицейских, они задействовали камеры видеонаблюдения, опросили прохожих, но так и не нашли виновных. Через некоторое время полиция обратилась к людям в социальных сетях с просьбой о помощи.

Полиция не комментировала пост Владимира.

Оставить комментарий Читать комментарии (21)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии