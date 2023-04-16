Энели Ефимова стала первой среди эстонских спортсменов, завоевавшая путевку на Олимпийские игры в Париже
Пловчиха Энели Ефимова установила рекорд Эстонии на дистанции 100 метров брассом на соревнованиях по плаванию в Стокгольме, проплыв за 1.06.36. Таким образом она выполнила норматив (1.06.79) Олимпийских игр 2024, которые пройдут в Париже.
16-летняя Ефимова стала первой эстонской спортсменкой, прошедшей квалификацию на Олимпиаду в Париже.
Неделю назад Ефимова пыталась выполнить норматив в Хельсинки, но ей не хватило 0,1 секунды.
„На 100-метровке у Энели просела концовка заплыва“, — признал тренер Ефимовой Генри Хейн, но добавил, что в Стокгольме они попробуют еще раз. В результате это принесло свои плоды, и Ефимова одержала победу в Швеции вдобавок к выполнению к олимпийской норме.
Весенняя подготовка Ефимовой была рассчитана на быстрое преодоление нормативов, после чего она могла сосредоточиться на главной цели – чемпионате мира в Японии в июле.
„Пик формы запланирован на чемпионат мира в этом году, подготовка Энели к юниорскому чемпионату Европы пройдет заранее“, — сказал Хайн. „Главная цель — впервые выйти в финал на олимпийской дистанции на чемпионате мира, чтобы сохранить поддержку категории B Олимпийского комитета Эстонии, что дало бы больше возможностей для подготовки к Олимпийским играм в Париже“.
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