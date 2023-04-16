ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (417-й день) | Запрет на импорт украинского зерна, военная речь патриарха Кирилла в честь Пасхи(11)
Подводим итоги 417-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Польша и Венгрия временно запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Первой о введении ограничений объявила Варшава. Правительство Польши до 30 июня запретило импортировать зерно, молоко, яйца, мясо и ряд других продовольственных товаров из Украины. Председатель польской правящей партии Ярослав Качиньский объяснил, что Польша остается союзником Украины, однако должна принять меры для защиты своих фермеров. В ответ украинские власти заявили, что решение Варшавы противоречит предыдущим договоренностям сторон.
Патриарх Кирилл впервые посвятил пасхальную речь войне в Украине. В ходе пасхального богослужения патриарх Кирилл заявил о „междуусобной брани“ на „земле русской“. Годом ранее патриарх ни разу не упомянул о происходящем в Украине. Тему отношений с Киевом Кирилл не затрагивал и в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Последняя пасхальная служба запомнилась также тем, что традиционно привозящий благодатный огонь из Иерусалима экс-глава РЖД Владимир Якунин в этот раз появился не в начале церемонии, а в самом ее конце. „Сегодня на земле нашей русской, исторической, происходят тяжелые события, можно сказать, междоусобная брань. И я сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы и нашими добрыми делами и нашим добрым целеполаганием сделать все, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился. Чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения, вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси“, — сказал патриарх в обращении.
Евгений Пригожин сообщил, что в канун Пасхи Украине передали группу военнопленных, которые находились у ЧВК „Вагнер“. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Киеву были переданы 130 человек, обмен происходил в несколько этапов.
Владимир Путин встретился с министром обороны Китая. Встреча Путина и Ли Шанфу прошла в Кремле. На встрече присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу.
Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел в связи с участием граждан страны в войне на территории Украины.
Число жертв попадания в жилой дом в Славянске (находится под контролем украинской стороны) 16 апреля выросло до 12, 22 человека пострадали, еще три человека могут находиться под завалами — ГСЧС Украины