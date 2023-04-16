ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (417-й день) | Запрет на импорт украинского зерна, военная речь патриарха Кирилла в честь Пасхи

Патриарх Кирилл впервые посвятил пасхальную речь войне в Украине. В ходе пасхального богослужения патриарх Кирилл заявил о „междуусобной брани“ на „земле русской“. Годом ранее патриарх ни разу не упомянул о происходящем в Украине. Тему отношений с Киевом Кирилл не затрагивал и в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Последняя пасхальная служба запомнилась также тем, что традиционно привозящий благодатный огонь из Иерусалима экс-глава РЖД Владимир Якунин в этот раз появился не в начале церемонии, а в самом ее конце. „Сегодня на земле нашей русской, исторической, происходят тяжелые события, можно сказать, междоусобная брань. И я сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам, особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы и нашими добрыми делами и нашим добрым целеполаганием сделать все, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился. Чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения, вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси“, — сказал патриарх в обращении.