В Казахстане возбудили 10 уголовных дел из-за участия граждан страны в войне в Украине

Других подробностей, в том числе о фигурантах дел, КНБ не привел. О том, на чьей стороне воевали граждане Казахстана, также не сообщается.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

В Эстонии запрещено воевать на стороне России. В то же время известно, что несколько солдат сражаются за Украину в интернациональном легионе.