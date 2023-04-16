16.04.2023, 19:53
В Казахстане возбудили 10 уголовных дел из-за участия граждан страны в войне в Украине(10)
ФОТО: | EPA
Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел в связи с участием граждан страны в войне на территории Украины. Об этом сообщает издание КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Других подробностей, в том числе о фигурантах дел, КНБ не привел. О том, на чьей стороне воевали граждане Казахстана, также не сообщается.
Согласно уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.
В Эстонии запрещено воевать на стороне России. В то же время известно, что несколько солдат сражаются за Украину в интернациональном легионе.