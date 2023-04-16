За рубежом
16.04.2023, 19:53

В Казахстане возбудили 10 уголовных дел из-за участия граждан страны в войне в Украине

 
Ukraina sõdur Bahmutis
Ukraina sõdur Bahmutis
ФОТО: OLEG PETRASYUK | EPA

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел в связи с участием граждан страны в войне на территории Украины. Об этом сообщает издание КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Других подробностей, в том числе о фигурантах дел, КНБ не привел. О том, на чьей стороне воевали граждане Казахстана, также не сообщается.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

В Эстонии запрещено воевать на стороне России. В то же время известно, что несколько солдат сражаются за Украину в интернациональном легионе.

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