ФОТО | В России открыли аналог IKEA. Оригинальный магазин закрылся из-за войны

В магазине площадью 330 кв. м представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары, пишет ТАСС. Кухонная утварь производится на фабриках, ранее сотрудничавших с IKEA.

В 2023 году планируется открыть еще 10 магазинов Swed House в Москве.

Владелец белорусского аналога IKEA назвал законной продажу оригинальных товаров шведского бренда. Мурат Шагылыджов сказал „Подъёму“, что продукции IKEA в ассортименте немного, а откуда её возят — большой-большой секрет.

„Это пока закрытая информация. И не из Европы, и не из Китая. Где вы видели, что есть запрет продажи товаров IKEA? Любой человек, любой предприниматель, любой магазин может этими товарами торговать“. Шагылыджов заверил, что товары в его магазинах ни капли не отличаются от шведского оригинала. Продукцию выпускают в Беларуси, России, Казахстане и Китае на заводах, имеющих опыт работы с IKEA.

„Товаров бренда IKEA у нас немного. Мы нацелены на переход на свой бренд“. Сегодня в Москве открылся первый магазин Swed House. Лучше всего разбирают товары для кухни. „Склад в Беларуси начал готовить отгрузку, потому что запаса в Москве не хватает. И заявок по мебели много, на завтра вызвана машина. Ажиотаж выше ожидаемого, всё хорошо, слава богу“.