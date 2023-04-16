ФОТО И ВИДЕО | 266 квадратов счастья для детей и взрослых – в Таллинне прошла выставка моделей различной техники(3)
На фабрике открытий Proto в историческом комплексе судоверфи Noblessner сегодня заканчивается большая выставка моделей различной техники.
Модели поездов, железных дорог, автомобилей, самолетов, военных машин заполнили зал площадью 266 квадратных метров. Все выходные работала мастерская, где можно было заняться изобретательством. Желающие делали собственные маленькие железнодорожные модели в масштабе 1:87. Из моделей потом собирали длинную железную дорогу и пускали по ней поезд.
Выставка проходила в рамках большого „Месяца игр“. Кроме нее одновременно в главном выставочном зале были представлены всевозможные причудливые настольные игры и конструкторы. Демонстрация моделей разнообразной четырехколесной и крылатой техники прошла в сотрудничестве с общественной организацией Minimaailm.
Смотрите, как это было!