Германия прощается с атомом. В стране прекращают работу последние три АЭС(5)
В ночь с 15 на 16 апреля Германия отключила от электросети три остававшихся в стране атомных электростанции. BBC отмечает, что Берлин идет на это в момент, когда некоторые другие страны Запада, в том числе Франция, наоборот, увеличивают капиталовложения в атомную энергетику в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу, сделать электроэнергию более дешевой и снизить зависимость от российских энергоносителей.
ВВС пишет, что решение о закрытии всех атомных электростанций в ФРГ к 2022 году было принято много лет назад, вскоре после аварии на японской АЭС „Фукусима“, получившей серьезные повреждения в результате землетрясения и цунами.
Экологические активисты и входящие в правящую коалицию зеленые требовали закрытия АЭС, заявляя об опасности атомных станций и проблемах с хранением радиоактивных отходов.
Однако многие немцы, и, судя по опросам общественного мнения, таких - большинство, считают это ошибкой, потому что атомные станции - чище (и дешевле) станций, работающих на угле, мазуте, и даже на газе.
Идея закрытия АЭС встретила поддержку в Германии, стране с сильным антиядерным лобби. Однако срок окончательного отказа от атомной энергии пришлось передвинуть с конца 2022 года на апрель 2023-го - это было связано с резким сокращением поставок российского газа после военного вторжения в Украину и введенными против Кремля санкциями.
В итоге Берлину, чтобы не остаться без электричества, пришлось не только продлить срок эксплуатации своих АЭС, но и расконсервировать несколько электростанций, работающих на угле. И это при том, что Германия и без того „лидирует“ в ЕС по выбросу в атмосферу парниковых газов.
Капля в море
Для операторов комплекса АЭС „Изар-2“ в Баварии, которые первыми отключат свою станцию от сети, а потом для их коллег из Эмсланда и Неккарвестхайма это будет печальный и трогательный момент.
Однако на долю этих трех АЭС в прошлом году приходилось лишь 6% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, Для сравнения, в 1997 году атомные электростанции обеспечивали 30,8 % потребностей Германии в электричестве.
Власти страны утверждают, что ситуация с энергией полностью под контролем, а АЭС будут со временем демонтированы, и никакой консервации с прицелом на возможное возвращение в строй не намечается. Они напоминают, что немецкие газовые хранилища заполнены по максимуму, и создана вся необходимая инфраструктура для приема сжиженного природного газа, который заменит российские поставки.
Более того, вице-канцлер, министр экономики и климата и по совместительству председатель Партии зеленых Роберт Хабек заявил, что к 2030 году Германия должна производить до 80% электроэнергии из возобновляемых источников.
Правда, для этого понадобится строить по 4-5 ветряных турбин в день в течение нескольких лет, а за весь прошлый год их построили лишь 551, так что такими темпами Германия едва ли сможет выполнить взятые на себя обязательства по сокращению выбросов.
15 апреля представители „Гринпис“ провели у Бранденбургских ворот акцию с похоронами муляжа динозавра, символизирующего отжившую атомную энергетику, поверженного антиядерным движением, с лозунгом „Наконец-то атомная энергия стала достоянием истории!“
Франция не согласна
Впрочем, некоторые другие страны Европы идут совсем по другому пути. В начале прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал построить от 6 до 14 новых реакторов, первый из которых должен быть пущен в строй к 2035 году, а также продлить максимальный срок эксплуатации существующих до 50 с 40 лет.
Как объяснял корреспондент BBC по вопросам экономики Алексей Калмыков, ядерная энергетика - основа послевоенной французской экономики, второй по размерам после немецкой в Европе. АЭС на 70% покрывают потребности Франции в электричестве, причем дешевом, и сделали эту страну крупнейшим экспортером энергии, в основном в Италию и Великобританию.
Кроме того, Европейский союз причислил природный газ и ядерное топливо к чистым источникам энергии. В результате странам ЕС было разрешено эксплуатировать существующие АЭС до тех пор, пока они обеспечивают захоронение токсичных отходов без ущерба для окружающей среды.
По данным Европейской комиссии за 2021 год, 25% электроэнергии в ЕС вырабатывалось атомными электростанциями, в том числе из этого объема 52% приходилось на Францию, 9% - на Германию, 8% - на Испанию, 7% - на Швецию, а еще 7% - на Бельгию.