Германия прощается с атомом. В стране прекращают работу последние три АЭС

ВВС пишет, что решение о закрытии всех атомных электростанций в ФРГ к 2022 году было принято много лет назад, вскоре после аварии на японской АЭС „Фукусима“, получившей серьезные повреждения в результате землетрясения и цунами.

Экологические активисты и входящие в правящую коалицию зеленые требовали закрытия АЭС, заявляя об опасности атомных станций и проблемах с хранением радиоактивных отходов.

Однако многие немцы, и, судя по опросам общественного мнения, таких - большинство, считают это ошибкой, потому что атомные станции - чище (и дешевле) станций, работающих на угле, мазуте, и даже на газе.

Идея закрытия АЭС встретила поддержку в Германии, стране с сильным антиядерным лобби. Однако срок окончательного отказа от атомной энергии пришлось передвинуть с конца 2022 года на апрель 2023-го - это было связано с резким сокращением поставок российского газа после военного вторжения в Украину и введенными против Кремля санкциями.

В итоге Берлину, чтобы не остаться без электричества, пришлось не только продлить срок эксплуатации своих АЭС, но и расконсервировать несколько электростанций, работающих на угле. И это при том, что Германия и без того „лидирует“ в ЕС по выбросу в атмосферу парниковых газов.

Капля в море

Для операторов комплекса АЭС „Изар-2“ в Баварии, которые первыми отключат свою станцию от сети, а потом для их коллег из Эмсланда и Неккарвестхайма это будет печальный и трогательный момент.

Однако на долю этих трех АЭС в прошлом году приходилось лишь 6% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, Для сравнения, в 1997 году атомные электростанции обеспечивали 30,8 % потребностей Германии в электричестве.