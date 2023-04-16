Пасхальные яйца с красными звездами и георгиевскими лентами - дети в России отправляют свои сувениры отцам-бойцам

Мастер-класс на прошедшей неделе провел в Лисках известный воронежский иконописец, преподаватель студии „Академия живописи“ при Владимирском соборе, Андрей Верхотин, награжденный еще патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом Андрея Рублева III степени и написавший за свою жизнь более тысячи икон. Об этом со ссылкой на местный новостной портал пишет „Новая газета“.

На творческое занятие пришли несколько учащихся лискинской школы № 9 в возрасте от 7 до 15 лет - это дети участников СВО. Ребята на деревянных яйцах осваивали азы пасхальной росписи, причем пытались совместить это с патриотической тематикой.

Одна из девочек, например, разрисовала яйцо камуфляжным узором и подписала: „Мой папа - герой“. Такая же надпись - на сувенире семилетнего Миши. Еще он нарисовал красную звезду, в центре которой рыба, потому что его папа очень любит рыбалку, как пояснил мальчик. Другой школьник изобразил на яйце георгиевскую ленту, голубое небо и красную звезду и добавил машину. Отец мальчика до мобилизации занимался ремонтом автомобилей.

Ребята забрали свои работы домой, чтобы отправить их посылками своим отцам в зону военных действий. „Новая газета“ отмечает, что дети не только отправляют на передовую свои посылки и поздравления, но и получают в ответ сувениры. Так, например, двое четвероклассников из села Гнилое Острогожского района Воронежской области, Игорь и Захар, которые регулярно пишут бойцам СВО письма и покупают им сладости на свои карманные деньги, перед Пасхой получили от бойцов подарки. Захар - каску, разгрузку и армейский ремень, а Игорь - походный котелок и плакат с наглядной агитацией, где говорится о скорой победе России.