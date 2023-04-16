Молодёжная сборная Эстонии по футболу обыграла Исландию в товарищеском турнире

По словам главного тренера сборной Эстонии до 17 лет Марко Пярнпуу, эстонские футболисты начали игру активно и энергично, в результате чего был забит быстрый гол. Однако на перерыв команды ушли при счете 1:1, Исландия сравняла счет во время стандартного положения. „По большому счету, мы контролировали игру. Однако это не значит, что Исландия не угрожала нашим воротам: у них высокие и сильные нападающие, с которыми у нас были проблемы, в целом мы справились“, — сказал Пярнпуу.

Эстония также отлично начала второй тайм и снова повела в счете, забив в результате неразберихи в штрафной площади соперника. Однако в очередной раз Исландии удалось счет сравнять, после чего, по словам Пярнпуу, инициатива перешла к сопернику. „Мы боролись с длинными передачами..Мы смогли создать много опасных моментов во втором тайме. Нам повезло, когда футболист Исландии попала в штангу, при выходе два в два, – но я бы сказал, что у нас было больше шансов по ходу игры“. Один из таких моментов молодые эстонские футболисты превратили в победный гол. „Мы победили благодаря свое силе воли, и это нас радует“, — добавил Пярнпуу.

По словам Пярнпуу, успех Эстонии в товарищеском турнире основан на том, что каждый игрок бескомпромиссно борется на футбольном поле. „Каждый игрок, который был на поле, отдал там все свои силы. Для нас основой успеха является то, что мы можем бороться и выигрывать в игре один в один и футболисты уверенно действовали в игре с мячом. Конечно, бывают моменты, когда мы теряем мяч, но нам удавалось переиграть соперника в центре поля, как по передачам, так и в противостояние один в один“, - сказал Пярнпуу и отдельно выделил выступления капитана Патрика Кристала в двух матчах.