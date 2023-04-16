Перед Пасхой в Иерусалим: нарвские паломники вернулись из святых земель(15)
Верующие нарвитяне посетили перед Пасхой Иерусалим. После короновируса это первая поездка для прихожан церкви Нарвской иконы Божией Матери в святые места Израиля. После паломничества они поделились своими впечатлениями с журналистом gazeta.ee
Всех отправляющихся в такие поездки объединяет горячее желание поклониться святыням христианского мира, сделать очередной, еще более широкий шаг, на своем духовном пути. И, конечно, надежда получить ответ на свои молитвы. В составе мартовской группы, отправившейся в путешествие, были люди самых разных возрастов и профессий: пенсионеры и школьники, врачи и учителя. Всего 37 человек. Неделю нарвские паломники провели в Израиле. Но фактически паломничество началось задолго до этого.
„всегда в таких путешествиях ты чувствуешь сильное внутреннее наполнение…“
„Наш путь начинается в церкви, – говорит настоятель храма протоиерей Виталий Гаврилов. – С участия в богослужениях и таинствах, с очищения души“.
„Идем по ночному городу и поем во славу Господа“
Пребывание нарвитян на Святой земле во многом напоминало перелистывание Книги Книг: Вифлеем, Галилейское озеро, гора Фавор, озеро Иордан, Гефсиманский сад, Голгофа, Храм Воскресения Христова…
„Впервые у нас в программе появилась поездка на корабле по Галилейскому озеру, – рассказывает отец Виталий. – Заказывать ее нужно было за месяц, но нам удалось это сделать во время самого путешествия. Мы плыли по озеру с остановками, вспоминали евангельские события, связанные с этим местом“.
„Эта моя поездка – уже шестое свидание со Святой землей, – говорит Татьяна Зеленяева, когда-то пришедшая в церковь по делам служебным, а теперь уже много лет являющаяся ее преданной прихожанкой.– И всегда в таких путешествиях ты чувствуешь сильное внутреннее наполнение… Думаю, это испытывает каждый человек, умеющий вести диалог с Богом“.
Самыми яркими впечатлениями для Татьяны, по ее словам, стали пять причастий, совершенных в местах, описанных в Библии. А также троекратное омовение в водах Иордана: „Как будто ты рождаешься заново“.
„Нашей группе, в том числе и мне, посчастливилось увидеть, как в какой-то момент река Иордан пошла вспять“, – добавляет прихожанка.
Это, как известно, особое природное явление, связанное с рекой, где когда-то был крещен сам Иисус Христос. Вообще же, отмечают собеседники gazeta.ee, природа им очень благоволила: погода в эти дни установилась абсолютно летняя.
„Я тоже побывала в Иерусалиме уже несколько раз, – говорит другая участница поездки, Людмила Куприянова, человек в этом приходе уважаемый не только в силу ее почтенного возраста. – Когда ты потом читаешь дома Евангелие, в твоих мыслях оно буквально оживает“.
„Разве есть для человека святыни выше тех, что видели мы: Голгофа, где был распят Господь, камень помазания, куда он был положен после снятия с креста, Гроб Господень, где Спаситель воскрес из мертвых?“, – вопрошает она.
Светлана Моисеева побывала в паломничестве на Святую землю впервые. Ее особым воспоминанием стали службы с участием сразу нескольких священников „со всех концов света“, был в их числе и отец Виталий.
Сам же батюшка как наиболее яркое свое впечатление вспоминает возвращение своей группы с ночного богослужения, которых в этой поездке было два.
„Когда мы шли после службы на Гробе Господнем по пустым улицам Старого города, все пели „Воскресение Христово видевше“, – рассказывает он. – И не могли не приветствовать друг друга словами „Христос воскресе!“: было такое ощущение, что личная Пасха каждого из нас уже началась. Город спал, а у нас было ликование“.
В сердце и перед глазами
Но паломнические поездки – это не праздное времяпрепровождение, а большой духовный труд, да и физическое напряжение тоже. Многим приходилось слышать о многочасовых службах в паломничествах, о скромных условиях размещения и скудном питании. А поездка нарвитян совпала к тому же с Великим постом…
„Все нам в этой поездке давалось легко, – улыбаются путешественники. – А если хотите узнать бытовые детали – отель был комфортный, 4-звездочный, кормили нас вкусно, хотя пища для группы заказывалась действительно постная“.
„А в Вознесенском монастыре Русской зарубежной церкви есть монахини-эстонки, мы всегда с ними общаемся“.
„И оцените такую нашу привилегию, – говорит Татьяна Зеленяева, – на один день мы расположились в Старом городе, в старинном здании в нескольких минутах от Храма Воскресения Христова. То есть оказались рядом с обителью Господа, под особым его покровительством!“
Если же обратиться к распорядку дня паломников, то он был достаточно напряженный. В среднем это выглядило так: в 5.30 – утреннее богослужение, затем завтрак и после короткого отдыха – программа дня, то есть посещение христианских святынь. В 18 часов – ужин. После ужина вечерние молитвы, подведение итогов дня, исповедь. Затем время отдыха. Дважды группа участвовала в ночной Литургии (выход из отеля в 22 часа, возвращение в гостиницу около 3 часов ночи).
Везут домой благословение
Есть в Иерусалиме место, к которому нарвские православные всегда испытывали чуть ли не родственные чувства – Горненская обитель. Около 30 лет ее возглавляла игумения Георгия, до этого много лет жившая в Пюхтицком монастыре. В прошлом году ее, увы, не стало. Почтить память этой уже легендарной для православных христиан личности паломники нашли и время, и возможность. И в очередной раз убедились: в этом благословенном месте их помнят, новым встречам рады.
„А в Вознесенском монастыре Русской зарубежной церкви есть монахини-эстонки, мы всегда с ними общаемся. Есть и в других монастырях Иерусалима люди, которые за нас молятся“, – говорит настоятель нарвской церкви.
Получили нарвитяне и благословение от патриарха Иерусалимского Феофила, побывав на его приеме.
„То, что вы посещаете Святую землю, – это великое благословение на вас, ваших родственников и на ваших соотечественников“, – сказал паломникам патриарх.
„И попросил купить ему крестик“
Ну, а что же возносимые на Святой земле молитвы? Дождался ли уже кто-то своего чуда? – спросила журналист „Нарвской газеты“.
„Я мама двух неблагополучных сыновей, – ответила ей одна из собеседниц. – Один из них сразу же после моего возвращения заявил мне, что хочет купить крестик. Как же это меня обрадовало и обнадежило… Цепочку-то я ему в Израиле на всякий случай купила. Молитвы на Святой земле имеют особую силу – в продолжение твоих действий обязательно что-то должно произойти“.
Но самое главное, что человек привозит со Святой земли – это изменение себя. „Находясь там, ощущаешь, что хочется всех любить,– говорит отец Виталий. – Какие-то обстоятельства, какие-то люди предстают перед тобой совсем в ином свете. – И добавляет: Эта поездка в пору Великого поста дает возможность прикоснуться сердцем к событиям, предшествующим Пасхе“.
Сложился клуб паломников
Прихожане церкви Нарвской иконы Божией Матери путешествуют по святым местам в течение нескольких лет, при храме даже образовался клуб паломников. В прошлом году, к примеру, нарвитяне знакомились с православными церквями и монастырями Грузии. Чуть раньше состоялась поездка к месту пребывания мощей святого Спиридона Тримифунтского – на остров Корфу.
Недостатка в паломниках у организаторов не бывает. В прошлом году святыни Корфу посетили 60 человек в составе двух групп.