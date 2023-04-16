Правда ли, что зарубежные журналы выпустили эти обложки, посвящённые Зеленскому, Украине и Пасхе?
В апреле 2023 года в соцсетях появились две обложки французского и испанского изданий с карикатурами на тему Пасхи, на которых изображён Владимир Зеленский. Мы проверили подлинность этих вирусных изображений.
Французский журнал Courrier International
4 апреля в Сети завирусилась обложка будто бы свежего номера французского журнала Courrier international, посвящённая Пасхе. Как сообщают авторы многочисленных онлайн-публикаций, на карикатуре украинский президент крадёт пасхальные яйца у французских детей и говорит им: „Украине нужнее!“ Также на обложке имеется заголовок „Сохраним наши яйца!“ В некоторых постах утверждается, что этот рисунок — „аллегория на растрату денег налогоплательщиков на хотелки Зеленского“. Вероятно, имеется в виду оказанная странами Запада помощь Украине.
Подобные утверждения появились в Telegram-каналах „Пуля» (159 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру» (105 000), „Иван Утенков» (98 000), Putin TG Team (76 000), „Мрія» (60 000), Rogandar News (52 000), „ИноСМИ» (36 000) и „Царьград-ТВ» (28 000), а также во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и Twitter (тут, тут и тут).
Courrier International — еженедельник, издаваемый по четвергам (однако подписчики могут получить цифровую версию выпуска за день до его появления в киосках). На вирусной обложке указано, что это №1692, вышедший 6 апреля 2023 года. „Проверено“ изучило аккаунты издания в Twitter, Instagram и Facebook* и не нашло там похожего изображения, посвящённого Пасхе. Нет выпуска с такой карикатурой и в картотеке обложек на сайте Courrier International. Более того, на официальных ресурсах журнала опубликована совершенно иная обложка №1692, анонсированная в соцсетях 5 апреля. На ней размещено фото юношей из Индии — власти этой страны, по мнению редакции, должны провести судебную реформу и обеспечить местную молодёжь работой и перспективами.
О том, что обложка с Зеленским, крадущим пасхальные яйца, — фейк, свидетельствуют и другие детали. Например, у штрихкода в правом нижнем углу стоит число 031183, тогда как на настоящих обложках указывается другой номер — 03183. Кроме того, шрифты на разбираемой обложке отличаются от тех, что использует издание, — это особенно заметно по цифрам 2, 3, 6 и 9.
Наиболее раннее появление подделки мы обнаружили в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ (15 000 просмотров), где пост с обложкой опубликовали 4 апреля в 12:18 по московскому времени. Ранее этот канал множество раз распространял недостоверную информацию, которую разбирало „Проверено“. Примечательно, что в конце декабря, когда католики отмечали Рождество, с этого же канала началось распространение фальшивой обложки сатирического журнала Charlie Hebdo с похожей композицией, только в тот раз Зеленский украл дары волхвов у Иисуса.
Испанский журнал El Jueves
12 апреля появилось другое виральное изображение — якобы обложка испанского сатирического журнала El Jueves. На карикатуре изображены корчащиеся от боли солдаты ВСУ и Зеленский, при этом на переднем плане нарисована корзина, в которой лежат мошонки (очевидно, тестикулы сравнивают с пасхальными яйцами). Также на рисунке имеется надпись, которую в разных публикациях переводят как „Их последняя Пасха“ или „Их последняя святая неделя“.
Публикации с предполагаемой испанской обложкой появились в Telegram-каналах „Zлй пруф️» (115 000 просмотров), „ДНР 🅉 info » (46 000), „Злой журналист» (43 000), „Кучера» (26 000), „Сводка» (13 000) и „Молния» (10 000), а также в Twitter (тут, тут и тут) и „ВКонтакте“ (тут и тут).
Под названием журнала указано, что это выпуск №2388. Мы изучили архив обложек на официальном сайте El Jueves и не нашли там подобную пасхальную карикатуру. Более того, „Проверено“ не обнаружило никакой информации об обложке №2388 на официальных ресурсах издания, среди которых и соцсети (Twitter, Facebook и Instagram). На момент написания этого разбора последний опубликованный в картотеке выпуск имеет номер 2386, его обложка посвящена церкви — „самому старому в мире бизнесу“. На карикатуре художник напомнил о тёмных страницах католичества, таких как инквизиция, охота на ведьм, скандалы с растлением детей и др. В соцсетях также разместили анонс с одной из карикатур номера 2387, который выйдет на следующей неделе, но этот рисунок никак не связан с Пасхой (что логично, ведь в Испании этот праздник отметили ещё 9 апреля).
В нижнем левом углу вирусной обложки стоит штрихкод, где указано число 02375. На подлинных обложках El Jueves это число должно совпадать с номером выпуска, то есть у №2388 должно быть указано 02388. Примечательно, что в ноябре 2022 года в Сети появлялась поддельная обложка этого же испанского журнала, посвящённая звонку российского дуэта пранкеров Вована и Лексуса президенту Польши Анджею Дуде. Она тоже была под номером 2375. Судя по всему, авторы фейка использовали старый штрихкод и забыли поменять цифры. Кроме того, можно заметить, что шрифт надписи над названием журнала отличается от шрифта на настоящих обложках, что наиболее заметно по буквам a, r, s, q и e.
Согласно данным TGStat, наиболее ранняя публикация с фальшивой обложкой появилась в Telegram-канале Voblya (135 000 просмотров), где пост разместили 13 апреля в 09:13. Хотя на изображение была наложена вотермарка канала, в дальнейшем появлялись публикации с обложкой без неё. Поэтому возможно, что были и более ранние посты, которые „Проверено“ найти не удалось.
Итог: Фейк