ВИДЕО | Михаил Кылварт поздравил всех с Христовым Воскресеньем

„Этот праздник означает победу жизни над смертью. Это праздник истинной веры. Истинная вера – это не отображение повседневной действительности, это та сила, которая преображает наш мир, делает его лучше и добрее. Если Господь был в состоянии спасти целое человечество, то в наших силах, в силах каждого из нас, сделать этот мир немного добрее и теплее. Для этого сохраним место для тепла и радости в нашем сердце и поделимся им с окружающими. Христос Воскресе!“ - сказал Михаил Кылварт.