В канун Пасхи Украина и Россия обменялись военнопленными

Сколько российских бойцов вернулось из плена, пока неизвестно. Между тем, в субботу вечером глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республику вернулись из украинского плена пятеро чеченских бойцов. Он отказался с ними встречаться и заявил, что бывшие пленные должны снова отправиться в зону военных действий.

„Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися“, — написал Кадыров у себя в Telegram-канале.