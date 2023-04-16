ВИДЕО | Солист группы „Наив“ на концерте в Москве призвал обратить внимание на задержание 13-летней девочки

„Друзья, пользуясь случаем. Не могу пройти мимо, пытался отогнать от себя это дело — не знаю, не смог, не пойму почему, все остальное получилось почему-то. Это дело Маши Москалевой почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что дочь моя тоже ровесница ее — ей 14, а Маше 13. Друзья, я хочу попросить вас: прогуглите это дело, узнайте, что там случилось, ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей за рисунок, который она нарисовала на уроке ИЗО“, — сказал музыкант.

Зал встретил слова Иванова аплодисментам и начал скандировать „Х** войне!“

Шестиклассница Маша Москалева из города Ефремова Тульской области в апреле 2022 года нарисовала на уроке антивоенный рисунок с надписями „Нет войне“ и „Слава Украине“. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца Алексея Москалева, который воспитывал ее один, составили протокол о „дискредитации“ армии из-за его комментариев в „Одноклассниках“, пишет „Медуза“.

В декабре 2022 года на мужчину завели уголовное дело о повторной „дискредитации“ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) из-за поста об убийствах в Буче в этой же соцсети. В начале марта 2023 года Москалева задержали и отправили под домашний арест. Его дочь забрали в приют, а комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева. 28 марта суд в Тульской области приговорил его к двум годам колонии.

Самого Москалева на заседании не было. В суде сообщили, что он сбежал из-под домашнего ареста. Через два дня его задержали в Минске и экстрадировали в Россию. 5 апреля мать девочки, Ольга Ситчихина, забрала ее из приюта.