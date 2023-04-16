16.04.2023, 10:32
Кирилл Серебренников - RusDelfi: Меня тщательно готовили к отъезду(37)
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Кирилл Серебренников – человек мира. Режиссёр, совершивший в нулевые годы революцию в русском театре и взорвавший киноиндустрию, ведя диалог со зрителем принципиально новым киноязыком, не мог не привлечь внимание власти – как независимостью суждений, так и той степенью внутренней свободы, которая совершенно не приемлема в тоталитарном обществе. По просьбе RusDelfi Мария Безрук поговорила с Кириллом Серебренниковым.