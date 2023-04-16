16.04.2023, 13:38
ВИДЕО | Чемпионат Эстонии по баскетболу: „Калева/Крамо“ обыграл „Калев/Аудентес“ и вышел вперед в четвертьфинальной серии(1)
Сегодня в чемпионате Эстонии по баскетболу Paf стартовал еще одна четвертьфинальная серия, „Калев/Крамо“ дома обыграли „Калев/Аудентес“ со счетом 84:73.
„Калев/Аудентес“ на протяжении всей игры оказывали сильное сопротивление хозяевам, и после поражения в первой четверти 22:23 гости даже сумели оторваться на восемь очков в середине второй четверти. Однако перед перерывом „Калев/Крамо“ сумели наверстать упущенное, и первая половина закончилась вничью 46:46.