Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: православные празднуют Пасху

Ритуал схождения Благодатного огня уходит своими корнями в глубь веков и, как правило, на нем всегда присутствует очень много людей.

По словам церковных лидеров, в прошлом году на церемонии схождения Благодатного огня в храме присутствовало около 10 тысяч человек, в этом же году израильская полиция ограничила их число 1800 внутри храма и 1200 - снаружи.

Полиция заявляет, что, вводя ограничения, тем самым обеспечивает безопасность верующих. В ответ некоторые представители церкви призвали паломников просто игнорировать эти ограничения.

После нескольких часов ожидания в субботу греческий православный патриарх вышел из небольшой часовни, в которой находится сам Гроб Господень, с зажженной свечой — акт, который считается ежегодным чудом перед православным пасхальным воскресеньем.

После этого все собравшиеся в церкви, а также те верующие, которые ожидают на окрестных улицах, зажигают свои свечи от пламени. Сообщается также, что тысячи людей не смогли добраться до церкви в субботу после того, как израильская полиция установила контрольно-пропускные пункты у входа в Старый город.

После схождения Священный огонь развозят по местным православным храмам и даже отправляют в другие страны.