Нашли! Внимательный гражданин заметил сбежавшего 26-летнего мужчину

Сегодня рано утром внимательный водитель заметил азербайджанца на 25 километре шоссе Таллинн-Пярну. Он пытался поймать попутку. При проверке оказалось, что это сбежавший мужчина. Полиция доставила его обратно. „Большое спасибо внимательному Рейну, кто сообщил о мужчине по номеру 112. В настоящее время мы работаем над выяснением точных обстоятельств происшествия, как и по какой причине сбежал мужчина, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем“, - сказал оперативный руководитель Сильвер Ханикат.