ВИДЕО | Армянин поджег азербайджанский флаг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике: я хотел, чтобы он не развевался в нашей столице

„Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении.

Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны“ - написала в Twitter спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Автором провокации оказался дизайнер шоу Арам Николян, который принимал участие в организации мероприятия., которого сначала доставили в полицейский участок, но позже отпустили без предъявления обвинений, сообщает Inside the Games.

„Моим желанием было исключительно сделать так, чтобы в Ереване, столице Республики Армения, не развевался флаг Азербайджана“, — объяснил Николян свой мотив в социальных сетях. „Если есть те, кто считает, что я не должен был этого делать, пусть вывешивают азербайджанский флаг в своих домах“.

Однако после инцидента азербайджанская делегация решила покинуть Армению. „Мы сожалеем, что азербайджанской делегации пришлось покинуть конкурс, но мы уважаем их решение. Мы принимали все меры безопасности, чтобы помочь им, пока они не покинули Армению“, - сообщили в Международной федерации тяжелой атлетики.

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