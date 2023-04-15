„Левадия“ уверенно разобралась с новичком высшей лиги и возглавила турнирную таблицу

„Левадия“ активно начала игру и уже на 4-й минуте вышла вперед, благодаря голу ганца Эрнеста Агьири. В течение следующих пятнадцати минут камерунский нападающий Молло Бессала оформил дубль в ворота „Харью“. На 27-й минуте бразилец Фелипе Фелисио не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме футболисты „Левадии“ не стали сбавлять обороты и на 54-й минуте Эрнеста Агьири оформил дубль, возглавив турнирную таблицу бомбардиров чемпионата. На 70-й минуте игрок сборной Эстонии Никита Васильев сделал счет 5:1. Точку в матче поставил центральный защитник Бурама Фомба, сделав счет 6:1. Единственный мяч в составе „Харью“ на 18-й минуте при счете 2:0, забил Тааниэль Уста.

Матч на „Спортленд Арене“ посетило 831 человек, что стало рекордом посещаемости в этом сезоне.

Предыдущий рекорд принадлежал „Вапрусу“, чей матч с „Калевом“ посмотрели 564 человека на стадионе с искусственным покрытием в Пярну.

Одержав пятую победу подряд „Левадия“ временно возглавила турнирную таблицу чемпионата Эстонии. У „Флоры“ будет возможность снова занять первое место, обыграв в воскресенье „Вапрус“.

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