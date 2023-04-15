Куда выше? Нас ждет новый новый рост цен, торговцы воспользуются изменением налогов(55)
Тармо Лауринг считает, что многие торговцы обязательно воспользуются этими изменениями, чтобы увеличить свою прибыль. „Очень показательным с этой точки зрения было повышение акциза на алкоголь в 2017 году — если акциз действительно увеличил цену бутылки пива стоимостью 1 евро на 20 центов, то во многих магазинах цена тогда выросла на 40 центов“, — сказал Лауринг.
„Похожий сценарий повторился год назад весной. Тогда закупочная цена товаров выросла для торговцев на 20 центов, а в большинстве магазинов цена поднялась сразу на 50 центов. Во время перемен — повышения налогов или инфляции — т. е., в смутное время, легко увеличить жажду прибыли, а затем обвинить в этом кого-то другого. Так 2-процентное увеличение налога может легко превратиться в магазине в пять или даже десять процентов“, — сказал Лауринг.
„Французское правительство смогло недавно прийти к соглашению с крупными розничными сетями, чтобы снизить маржу прибыли для основных продуктов питания, и тем самым помочь людям, оказавшимся в сложном положении из-за инфляции. Я предлагаю, когда повышение налогов вступит в силу, заключить при посредничестве государства соглашение о справедливой торговле, чтобы повышение налогов не использовалось для увеличения прибыли“, — предложил Лауринг.
„Покупатели со своей стороны также могли бы быть более внимательными, чтобы экономить свои деньги — даже сейчас одна и та же покупательская корзина обойдётся в более дорогих продуктовых магазинах на 25–30% больше“, — добавил Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, повышение налогов оказывает гораздо более широкое влияние на экономику, чем то, что мы можем видеть в продуктовом магазине. „Важно учитывать конкурентоспособность страны и её производителей, которая снижается, когда цены растут быстрее, чем в других странах, и этот рост цен не связан с повышением качества продуктов или более высокой производительностью. Уже сейчас инфляция у нас одна из самых высоких в еврозоне, и повышение налогов, безусловно, не будет способствовать повышению конкурентоспособности“, — сказал Лауринг.
„Для продуктов питания в Эстонии уже действует одна из самых высоких налоговых ставок в Европе. Если налог необходимо повысить, то лучше сделать это в отношении импортируемых товаров и оставить прежним или снизить его для местных производителей — иначе они окажутся в очень невыгодном положении“, — пояснил Лауринг.
„Очень важно, чтобы взимаемые налоги были целевыми и повышали конкурентоспособность страны, нельзя, чтобы деньги просто раздавались в виде каких-то субсидий. Если государство сегодня повышает налоги в связи с конкретными потребностями-причинами, было бы правильно предоставлять людям чёткую информацию о мерах, снижающих собственные операционные расходы государства – т. е., как планируется, если вообще планируется, эти расходы пересматривать? Ведь когда был энергетический кризис, спады из-за войны и эпидемии коронавируса, частные предприятия сразу же проводили аудит собственных расходов“, – добавил Лауринг.