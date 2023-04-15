Экспорт восстанавливается? Эстонское предприятие отправляет мебель в офисы Google в США(6)
По словам Йоонатана Винкеля, руководителя Softrend, одного из самых известных эстонских производителей мебели, экспорт после спада, имевшего место в конце года, восстанавливается. Например, объёмы продаж офисной мебели на зарубежных рынках выросли в первом квартиле на 22% по сравнению с прошлым годом. Новая партия мебели была отправлена и в офисы Google в США.
Руководитель Softrend Йоонатан Винкель сказал, что в прошлом году показатели экспорта выросли на предприятии на 45%. „Первое полугодие было успешным для большинства производителей мебели, но в конце года произошёл спад. Сейчас же в первом квартале показатели продаж улучшаются от месяца к месяцу“, – добавил Винкель.
„Предприятия ждут, когда люди вернутся из домов в свои офисы, но привлечь их к тому же старому столу и жёсткому стулу будет очень сложно. Именно поэтому работодатели прилагают усилия, чтобы создать в офисах более домашнюю атмосферу, что увеличивает продажи новой офисной мебели. Сейчас именно Intuit by Softrend, торговая марка, под которой Softrend выпускает офисную мебель, способствует росту экспорта. Например, Google недавно заказал у нас новую партию так называемой гибридной мебели, которая представляет собой нечто среднее между мебелью для дома и классической офисной мебелью“, – поделился Винкель.
„Согласно результатам недавнего опроса, проведённого Unispace среди 3000 офисных работников и 2750 работодателей в девяти европейских странах, 95% сотрудников хотят перемен в интерьере офиса. В основном опрошенные ожидают изменений в общей планировке помещений и непосредственно в физической офисной мебели — люди хотят иметь больше мест для приватной индивидуальной работы, дополнительные возможности, обеспечивающий комфорт для отдыха и развлечений, и зону на открытом воздухе. Чтобы сосредоточиться, людям необходимо больше мягкости, уединённости и более низкий уровень шума, чем раньше“, — сказал Винкель.
„Мы создали наши новые серии офисной мебели, основываясь на этих ожиданиях, и сейчас именно шумопоглощающая мебель продаётся особенно хорошо. Также популярны шумопоглощающие внутренние перегородки с предусмотренной возможностью размещать комнатные растения. В прошлом году мы начали производство совершенно уникальных по форме и характеристикам звукопоглощающих кабин, первая партия которых была отправлена в Великобританию“, — сказал Винкель.
По словам руководителя Softrend, предприятие экспортирует свою мебель почти в 40 стран мира, а основными рынками сбыта являются Дания, Великобритания, Финляндия, Бельгия и Швеция. В прошлом году объём продаж на некоторых экспортных рынках увеличился в несколько раз. Мы постоянно занимаемся вопросами роста экспорта, в этом году, например, достаточно хорошо началось наше расширение на рынки Италии и Германии“, — добавил Винкель.
„В первой половине прошлого года поставки материалов и цены сильно колебались, но сейчас ситуация стабилизировалась. Поэтому в ближайшее время мы не планируем повышать цены на нашу продукцию“, — сказал Винкель.