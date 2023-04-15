Экспорт восстанавливается? Эстонское предприятие отправляет мебель в офисы Google в США

Руководитель Softrend Йоонатан Винкель сказал, что в прошлом году показатели экспорта выросли на предприятии на 45%. „Первое полугодие было успешным для большинства производителей мебели, но в конце года произошёл спад. Сейчас же в первом квартале показатели продаж улучшаются от месяца к месяцу“, – добавил Винкель.

„Предприятия ждут, когда люди вернутся из домов в свои офисы, но привлечь их к тому же старому столу и жёсткому стулу будет очень сложно. Именно поэтому работодатели прилагают усилия, чтобы создать в офисах более домашнюю атмосферу, что увеличивает продажи новой офисной мебели. Сейчас именно Intuit by Softrend, торговая марка, под которой Softrend выпускает офисную мебель, способствует росту экспорта. Например, Google недавно заказал у нас новую партию так называемой гибридной мебели, которая представляет собой нечто среднее между мебелью для дома и классической офисной мебелью“, – поделился Винкель.

„Согласно результатам недавнего опроса, проведённого Unispace среди 3000 офисных работников и 2750 работодателей в девяти европейских странах, 95% сотрудников хотят перемен в интерьере офиса. В основном опрошенные ожидают изменений в общей планировке помещений и непосредственно в физической офисной мебели — люди хотят иметь больше мест для приватной индивидуальной работы, дополнительные возможности, обеспечивающий комфорт для отдыха и развлечений, и зону на открытом воздухе. Чтобы сосредоточиться, людям необходимо больше мягкости, уединённости и более низкий уровень шума, чем раньше“, — сказал Винкель.

„Мы создали наши новые серии офисной мебели, основываясь на этих ожиданиях, и сейчас именно шумопоглощающая мебель продаётся особенно хорошо. Также популярны шумопоглощающие внутренние перегородки с предусмотренной возможностью размещать комнатные растения. В прошлом году мы начали производство совершенно уникальных по форме и характеристикам звукопоглощающих кабин, первая партия которых была отправлена в Великобританию“, — сказал Винкель.