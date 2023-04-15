Зеленский ввел санкции против известных российских спортсменов

Своим указом Владимир Зеленский ввел санкции в отношении более чем 80 российских спортсменов и представителей спортивных организаций. Судьбу гимнастки Хоркиной разделили, в частности, фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев. Об этом сообщает „eadaily“.

Среди российских спортсменов и представителей спортивных организаций, против которых введены санкции, также биатлонистка Светлана Ишмуратова, фигуристы Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Иван Букин, футболисты Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников, президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

Как передает ТАСС, санкции введены сроком на 50 лет. Теперь, в частности, указанные в списке спортсмены и чиновники не смогут получить украинскую визу, посетить страну, запрещено также выполнение экономических и финансовых обязательств в их отношении.

Также Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против министра спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука и белорусского прыгуна в высоту, бронзового призера Олимпийских игр 2020 года Максима Недосекова.

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