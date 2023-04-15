ВИДЕО | Контавейт потерпела решающее поражение, а женская сборная Эстонии по теннису проиграла Греции в плей-офф

В первом одиночном матче Елена Малыгина (WTA 374) встречалась с Валентини Грамматикопулу (WTA 202), и эстонской теннисистке пришлось признать поражение со счетом 2:6, 4:6.

Во втором одиночном матче женская сборная Эстонии остро нуждалась в победе Анетт Контавейт (WTA 69), но, к сожалению потерпела поражение от Деспины Папамихаил (WTA 131) 6:2, 6:4. Матч длился час и 30 минут. Контавейт сделала два из семи брейк-пойнтов, а Папамихаил сделал пять из шести брейк-пойнтов.

Таким образом, Греция выигрывает со счетом 2:0 и уже обеспечила себе победу в матче.

День завершается парным матчем, в котором эстонская пара теннисисток Контавейт и Ингрид Нил сыграют с Грамматикопулу и Папамихайл.

Благодаря победе Греция выходит в первую группу зоны Европа-Африка, а Эстония, обыгравшая всех соперников в подгруппе B, остается во второй группе.

Видео поединка в повторе:

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