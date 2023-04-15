ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (416-й день) | Польша передаст Киеву все свои МиГ-29, Зеленский ввел санкции против 82 российских бывших и действующих спортсменов
Подводим итоги 416-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат: Украина получит Patriot после Пасхи
Зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства появится в Украине после Пасхи, заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Он не уточнил, кода именно комплекс будет развернут и начнет боевое дежурство. „Когда собьет первый российский самолет, тогда и узнаете“, - цитирует его слова агентство УНИАН.
Под развалинами пятиэтажки в Славянске нашли еще двух погибших, общее число возросло до 11
Число погибших в результате ракетного удара по жилому многоквартирному дому в Славянске Донецской области возросло до 11 человек. Среди погибших - двухлетний ребенок.
„Из-под завалов пятиэтажки в Славянске извлекли тела еще двоих погибших“, - говорится в сообщении ГСЧС Донецкой области, которое цитирует Укринформ.
Шмыгаль: Киев получил от G7 заверения в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд долларов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram рассказал о финансовых договоренностях, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон. По его словам, по итогам переговоров с министрами финансов стран „Группы семи“ (G7) Киев получил заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов (4,50 млрд евро).
„Договорились с Францией, Германией и Великобританией о дополнительных пакетах поддержки“, - отметил Шмыгаль. Он добавил, что Швейцария предоставит Киеву 1,8 млрд франков (1,8 млрд евро) в течение следующих шести лет. Дания создает спецфонд объемом в 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия и Нидерланды, указал премьер.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал США прекратить военную поддержку Украины. Вашингтону следует „перестать продвигать войну и начать говорить о мире“, заявил да Силва в ходе визита в Китай. Призыв о мирных переговорах обращен и к Евросоюзу, добавил глава государства. Тем самым международное сообщество сможет убедить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что „мир - в интересах всего мира“, отметил бразильский лидер.
За минувшие сутки российские войска нанесли по территории Украины 19 ракетных и 9 авиационных ударов, а также совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ. 13 ракетных ударов из систем ЗРК С-300 были нанесены по Краматорску и Славянску, где в результате обрушения дома погибли не менее девяти человек.
Количество стран-участниц группы, работающей над созданием специального трибунала по российскому преступлению агрессии, выросло до 34, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. „Во время нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины, в результате чего общее число государств достигло 34“, - написал глава украинского МИД.
Канада, передавшая Украине восемь танков Leopard 2, разворачивает три симулятора для подготовки экипажей танкистов, которые будут работать с ними, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна скоро сможет передать Украине партию танков Leopard 1. Об этом он рассказал по итогам посещения завода компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, которая занимается ремонтом техники перед отправкой.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 82 российских спортсменов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. В список попали футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, фигурист Илья Авербух, гимнастка Светлана Хоркина, пловец Антон Чупков, гимнаст Артур Далалоян, фигурист Марк Кондратюк и другие спортсмены. Кроем того, под украинские санкции попала дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.
Финляндия начала строительство забора на границе с Россией
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерала пограничной службы Яри Толппанена.
Официальной причиной строительства забора называется защита от нелегальных мигрантов.
Общая длина конструкции составит 200 километров, строительство планируют закончить в 2026 году.
Пентагон выделил 215 миллионов долларов на ускорение поставок Javelin и Stinger Украине
Деньги предполагается потратить на модернизацию производственных процессов на американских предприятиях Aerojet Rocketdyne, производящих эти вооружения.
Таким образом в Пентагоне надеются добиться увеличения скорости производства.
Польша передаст Киеву все свои МиГ-29, но постепенно
Как сообщил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, его страна передаст Киеву остающиеся у нее истребители советского производства МиГ-29, но будет делать это постепенно, по мере того, как сама будет получать новые истребители.
По данным СМИ, на вооружении польских ВВС стояли 28 самолетов МиГ-29.
„Сейчас мы высылаем Украине самолеты МиГ-29. Вероятно, мы эти самолеты, то что у нас еще осталось, постепенно будем передавать из наших ресурсов, - цитирует президента Польши издание „Украинская правда“. - Однако мы это будем делать по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО, которые мы покупаем для польской армии“.
Речь идет о самолетах FA-50, которые Польша закупила у Южной Кореи, и истребителях F-35 из США.