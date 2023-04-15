ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (416-й день) | Польша передаст Киеву все свои МиГ-29, Зеленский ввел санкции против 82 российских бывших и действующих спортсменов

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат: Украина получит Patriot после Пасхи

Зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства появится в Украине после Пасхи, заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он не уточнил, кода именно комплекс будет развернут и начнет боевое дежурство. „Когда собьет первый российский самолет, тогда и узнаете“, - цитирует его слова агентство УНИАН.

Под развалинами пятиэтажки в Славянске нашли еще двух погибших, общее число возросло до 11

Число погибших в результате ракетного удара по жилому многоквартирному дому в Славянске Донецской области возросло до 11 человек. Среди погибших - двухлетний ребенок.

„Из-под завалов пятиэтажки в Славянске извлекли тела еще двоих погибших“, - говорится в сообщении ГСЧС Донецкой области, которое цитирует Укринформ.

Шмыгаль: Киев получил от G7 заверения в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram рассказал о финансовых договоренностях, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон. По его словам, по итогам переговоров с министрами финансов стран „Группы семи“ (G7) Киев получил заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов (4,50 млрд евро).

„Договорились с Францией, Германией и Великобританией о дополнительных пакетах поддержки“, - отметил Шмыгаль. Он добавил, что Швейцария предоставит Киеву 1,8 млрд франков (1,8 млрд евро) в течение следующих шести лет. Дания создает спецфонд объемом в 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия и Нидерланды, указал премьер.