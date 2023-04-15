ВИДЕО | В столице Судана произошли столкновения между армией и силами быстрого реагирования

По словам местных жителей, на улице развернуты артиллерийские установки и бронетехника. Один из них рассказал агентству, что слышал звуки стрельбы из тяжелой артиллерии рядом со штаб-квартирами армии Судана и Сил быстрого реагирования (RSF). Об этом сообщает „Медуза“.

„Аль-Джазира“ пишет, что в разных точках города виден дым, а на улицах находятся военные.

В RSF заявили, что военнослужащие армии страны окружили одну из баз спецназа в Хартуме и обстреляли ее из разных видов вооружения. Спецназ утверждает, что взял под контроль базу Мерове на севере страны, а также международный аэропорт Хартум. По данным СМИ, он прекратил работу.

Главная разведывательная служба Судана отрицает, что президентский дворец был захвачен. Военные также опровергли другие утверждения RSF.

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