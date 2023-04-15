Полиция ищет 32-летнюю Геттер-Агнес, которой может угрожать опасность

С тех пор родственники ничего о ней не слышали. Свой телефон она оставила дома. Геттер приходится ежедневно принимать лекарства, и у родственников есть основания полагать, что ее жизни и здоровью может угрожать опасность.

Полицейские проверили различные больницы и возможное местонахождение Геттер, но пока ее не нашли.

Рост Геттер-Агнес около 176 см, у нее светлые волосы до плеч. Она может быть одета в черное длинное пальто, черные сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Геттер-Агнес или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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