Вадим Белобровцев: Если мы не сменим руководство партии, добиться успехов на следующих выборах будет сложно

„Собрание приняло свое решение. Я думаю, что, учитывая нынешнюю ситуацию - это не очень хороший результат, который показывает, что партия поделена надвое. Мне кажется, что внеочередной конгресс в этому году нужно было бы провести. По результатам голосования, половина партии хочет перемен, а другая половина - нет. Поэтому конгресс, который такие проблемы должен решать, нужно проводить.

Результат сегодняшнего голосования такой возможности не дает. Следующий внеочередной конгресс состоится только через год, и этот год для партии, которая разделена на двое, будет очень тяжелым“.

Председатель Центристской партии Юри Ратас в своем выступлении перед советом ясно дал понять, что не поддерживает проведение внеочередного съезда, а в случае его проведения не планирует баллотироваться на пост главы партии.

„Что-то подобное ранее читалось. Мне кажется, что он оказался в странной ситуации. С одной стороны его речь была практически прощальной, когда он сказал: „Я баллотироваться на внеочередном конгрессе не буду“.

Теперь возникает ситуация, после которой внеочередного конгресса не будет, что означает то, что Ратас остается на посту председателя, и после такой речи - это звучит довольно двусмысленно. Дальше все решения, которые он будет принимать, будут его решениями“, - сказал Вадим Белобровцев.

На вопрос, за кого голосовал сам Вадим Белобровцев, он ответил: „Я поддерживал идею проведения внеочередного конгресса, так как я вижу, что партии нужны изменения. Я вижу, что, начиная с 2017 года, наши результаты на выборах (местных и парламентских) ухудшаются, и последние выборы показали, что эти ухудшения стремительно растут. Если мы не сменим руководство в партии, то добиться успехов на последующих выборах будет очень сложно“.

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