ФОТО | До и после: от провокационной надписи в Нарве не осталось и следа

Неизвестно, расстроил ли этот факт „художников“, которых сейчас разыскивает полиция, но нарвитян, которые посчитали это провокацией, точно порадовал.

Ранее RusDelfi сообщал, что на стене появилась граффити-надпись, стилизованная под старославянский шрифт. Неизвестные процитировали погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге российского „военкора“ Владлена Татарского. „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, написано на каменной ограде.