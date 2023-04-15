ФОТО | До и после: от провокационной надписи в Нарве не осталось и следа(38)
Фирма, нанятая городом для удаления со стены провокационной цитаты российского пропагандиста Владлена Татарского, справилась на отлично: от „художеств“ на стене не осталось и следа.
Неизвестно, расстроил ли этот факт „художников“, которых сейчас разыскивает полиция, но нарвитян, которые посчитали это провокацией, точно порадовал.
Ранее RusDelfi сообщал, что на стене появилась граффити-надпись, стилизованная под старославянский шрифт. Неизвестные процитировали погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге российского „военкора“ Владлена Татарского. „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, написано на каменной ограде.
Полиция сообщила, что начала производство по статье о поддержке и оправдании международных преступлений, сейчас проходят следственные действия.