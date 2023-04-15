Яна Тоом: Ратас сделал вид, что его „кидают“ и получил поддержку с перевесом в один голос

„Тут, видите, какой ход чудесный, Юри Ратас говорит, что не будет баллотироваться, если будет конгресс. И рассказывает о том, как он работал, не покладая рук, не щадя живота своего и все остальное... И вот теперь дает понять, что его „кидают“. И народ идет и голосует, чтобы поддержать Юри Ратаса. И люди, которые голосуют против съезда, побеждают с перевесом в один голос.

Как член правления я расцениваю это таким образом, что мандат члена правления партии с этой минуты - в два раза легче. Потому что мне тоже бы хотелось после провала на выборах пойти и попросить новый мандат. Но теперь мы все - правление, Юри Ратас - оказались в заколдованном круге, когда идем дальше, видя, что половине партии это не нравится. Если бы сегодня против конгресса проголосовало 80% собравшихся, мы бы понимали, что нас поддерживают по-прежнему, но этого нет. Мы оказались в очень неприятном положении“.

Яна Тоом находит, что для того, чтобы такого раскола в партии не было, нужно было бы собраться и поговорить. „Но дело в том, что сегодняшнее голосование по сути было спором между теми, кто хочет перемен и теми, кто их не желает. И в результате, при таком соотношении сил, нам надо подумать, как мы будем действовать дальше. Потому что делать вид, что ничего не случилось, будет очень трудно“, - сказала Тоом RusDelfi.

Тоом считает, что Ратасу будет очень трудно, потому что в правлении за конгресс проголосовали 10 человек, а против - 7. Т.е. поддержки правления у Ратаса, по ее словам, нет.

„И поэтому я не очень понимаю, почему надо была настаивать на том, чтобы конгресса не было. Твое правление тебя не поддерживает, как ты собираешься с этими людьми работать дальше? И заменить правление нельзя, потому что мы все с этими „половинчатыми“ мандатами перейдем дальше. Мы, конечно, договоримся, мы всегда договаривались. Но мне такая позиция не нравится“, - эмоционально высказалась Тоом.