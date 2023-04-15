15.04.2023, 13:22
Судьбу внеочередного конгресса Центристской партии решил один голос: съезд не состоится, Ратас продолжит руководить партией(8)
Лаатс: нужно окрепнуть, чтобы противостоять реформистам
ФОТО: | Delfi Meedia
Всего один голос решил судьбу внеочередного конгресс центристов: 75 делегатов проголосовали против его проведения, 74 - за. Это означает, что партией пока продолжит руководить Юри Ратас.
„Съезд партии обязательно нужен, потому что наша партия нуждается в рестарте“, - сказал корреспонденту RusDelfi Лаури Лаатс до начала голосования.
„На самом деле у нас будет возможность сделать анализ результатов выборов, когда мы будем ездить по регионам и посещать наши представительства. Если нашей большой силы противостоять реформистам не будет, то и другие этого сделать не сумеют“, - сказал Лаатс, который заявил, что в случае переизбрания главы партии поддержал бы Михаила Кылварта.