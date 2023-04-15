Кылварт: Я надеюсь, что национальный вопрос перестанет влиять на избирателя, но, в любом случае, у людей есть право выбирать

„Если Юри Ратас считает, что партия должна продолжить тем же курсом, а это значит - под его руководством, значит, этот мандат надо обновить на конгрессе. Если сейчас будет принято решение, что конгресс должен состояться, то, значит, Юри Ратас отказывается от этой ответственности, отказывается от своего мнения по поводу того, что партия должна продолжать таким же курсом. Мне кажется, было бы правильно и честно по отношению к партии довести этот вопрос до конца“, - сказал Кылварт.

Он отметил, что если совет уполномоченных представителей решит, что этого конгресса не нужно, то, таким образом, будет дан знак, что все хорошо, и следует продолжать в таком же стиле.

На вопрос о том, с чем связан провал на выборах и как в итоге Центристской партии выходить из кризиса, Кылварт ответил: „Мне кажется, что этот вопрос ни раз обсуждался, и я его комментировал. На мой взгляд партия не смогла дать четкого сигнала своего избирателю, избиратель остался в замешательстве, а потому не поддержал Центристскую партию. Первое, что нужно сделать - вернуть доверие нашего основного избирателя - тех людей, которые всегда за нас голосовали. А для этого надо привести в порядок структуру, организацию, коммуникацию партии“.

Кылварт признал, что одной из проблем партии является слабая поддержка в регионах, в которых она раньше была сильной. „Мы потеряли эту поддержку. С регионами надо работать, восстанавливать структурные организации. Если партия избирателю непонятна, она непонятна и в регионах.“

А вы не боитесь того, что для многих эстонских избирателей вы, в первую очередь, русский и они могут просто за вами не пойти?

„Суть демократии и заключается в том, чтобы избиратель выбрал своего представителя. Я надеюсь, что общество вырастет настолько, чтобы национальный вопрос не становился основным, но в любом случае у людей есть право выбирать“.