В Японии рядом с местом выступления премьер-министра Фумио Кисиды произошел взрыв

Взрыв произошел, когда Кисида разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии и готовился выступить с речью в рыболовном порту Сайгасаки.

По данным СМИ, из толпы, собравшейся у места выступления бросили предмет, похожий на дымовую шашку. После взрыва на месте происшествия заметили клубы дыма.

В полиции заявили, что результате происшествия никто не пострадал. Кисиду эвакуировали с места взрыва. Позже он решил провести еще три запланированных уличных выступления.

24-летнего подозреваемого задержали на месте. Судя по кадрам японских телеканалов, это произошло сразу после того, как он бросил, предположительно, дымовую шашку в сторону премьера. Мотивы его действий пока неизвестны.



