За рубежом
15.04.2023, 10:54

В Японии рядом с местом выступления премьер-министра Фумио Кисиды произошел взрыв

 
премьер-министр Японии Фумио Кисида
премьер-министр Японии Фумио Кисида
ФОТО: SERGEI CHUZAVKOV | AFP

В городе Вакаяма на западе Японии рядом с местом выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды произошел взрыв, сообщает Meduza со ссылкой на NHK и Kyodo.

Взрыв произошел, когда Кисида разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии и готовился выступить с речью в рыболовном порту Сайгасаки.

По данным СМИ, из толпы, собравшейся у места выступления бросили предмет, похожий на дымовую шашку. После взрыва на месте происшествия заметили клубы дыма.

В полиции заявили, что результате происшествия никто не пострадал. Кисиду эвакуировали с места взрыва. Позже он решил провести еще три запланированных уличных выступления.

24-летнего подозреваемого задержали на месте. Судя по кадрам японских телеканалов, это произошло сразу после того, как он бросил, предположительно, дымовую шашку в сторону премьера. Мотивы его действий пока неизвестны.


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