Полиция ищет свидетелей произошедшего на месте, где стоял нарвский танк: расследуется нанесение скандальной надписи с цитатой Татарского

„В связи с актом вандализма на автостоянке Йыэсуу tn 175 полиция просит всех, кто передвигался на автомобиле или пешком по дороге Нарва-Йыэсуу в ночь с 13.04 на 14.04.2023 и кто заметил подозрительную активность и лиц, на территории данной стоянки, сообщить об этом по электронной почте ppa@politsei.ee или связаться с веб-полицейским в Facebook Анастасией Семеновой“, - сообщила полиция в соцсетях.