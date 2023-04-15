Полиция ищет свидетелей произошедшего на месте, где стоял нарвский танк: расследуется нанесение скандальной надписи с цитатой Татарского(23)
Нарвское отделение полиции обратилось к нарвитянам и гостям города с просьбой сообщить о любой подозрительной активности на месте, где находился памятник-танк в ночь с 13 на 14 апреля.
„В связи с актом вандализма на автостоянке Йыэсуу tn 175 полиция просит всех, кто передвигался на автомобиле или пешком по дороге Нарва-Йыэсуу в ночь с 13.04 на 14.04.2023 и кто заметил подозрительную активность и лиц, на территории данной стоянки, сообщить об этом по электронной почте ppa@politsei.ee или связаться с веб-полицейским в Facebook Анастасией Семеновой“, - сообщила полиция в соцсетях.
Ранее RusDelfi сообщал, что на стене появилась граффити-надпись, стилизованная под старославянский шрифт. Неизвестные процитировали погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге российского „военкора“ Владлена Татарского. „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, написано на каменной ограде.
Полиция сообщила, что начала производство по статье о поддержке и оправдании международных преступлений, сейчас проходят следственные действия.