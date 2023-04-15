Специалисты: Чтобы предотвратить самоубийство, нужно сначала заметить человека

Все участники исследования считают профилактику самоубийств крайне важной темой, и большинство из них уверены, что в своей работе они могут помочь человеку, склонному к суициду. Однако в повседневной работе их контакт с людьми, склонными к суициду, происходит нечасто. Значительно чаще контактируют с людьми, склонными к суициду, врачи и медсестры отделений экстренной помощи и сотрудники скорой помощи. Респонденты отметили, что они не обладают достаточными знаниями, навыком или опытом для работы с суицидальными людьми и обеспечения их безопасности. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо разработать и широко внедрить специальную программу обучения, которая должна быть четкой, систематической и гибкой.

Сейчас работа с человеком, у которого выявлен суицидальный риск, чрезмерно ориентирована на услуги здравоохранения и зачастую все пути ведут к психиатру. Однако зачастую человеку нужна психосоциальная помощь и поддержке.

Самая большая нагрузка в работе с людьми, склонными к суициду, ложится на скорую помощь и отделения экстренной помощи .

На первичном уровне необходимо создать роль комплексного координатора процесса и определить его компетенции.

Необходимо организовать оперативный обмен информацией между специалистами, который поможет оказывать человеку последующую поддержку и составить для него индивидуальный план безопасности .

Следует разработать и внедрить широкомасштабную программу обучения по работе с людьми, склонными к суициду.

Необходимо повысить компетентность специалистов скорой помощи и отделений экстренной медицины в оценке суицидального риска. Кроме того, выводы исследования рекомендуют создать на первичном уровне должность комплексного координатора и определить компетенции. Этим координатором может быть медсестра по охране психического здоровья, работающая совместно с семейными врачами, в некоторых случаях эту роль может выполнять и другой специалист первичной помощи, обладающий необходимыми компетенциями после прохождения обучения.

Исследование показало, что чем чаще специалист контактирует с суицидально настроенными людьми, тем больше он не удовлетворен взаимодействием с сетью поддержки. Для того чтобы значительно усилить работу по профилактике самоубийств, к ней необходимо привлечь специалистов в области образования и социальной сферы, и, безусловно, усилить взаимодействие внутри сети поддержки, четко определив роли партнеров.