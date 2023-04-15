Специалисты: Чтобы предотвратить самоубийство, нужно сначала заметить человека(9)
На днях Министерство социальных дел представило исследование „Ведение суицидального пациента в учреждениях первичного звена здравоохранения, скорой помощи и отделениях неотложной помощи“. Исследование показало, что нынешняя система, с точки зрения пути суицидального пациента, крайне нестабильна, неравномерна по регионам и в значительной степени сконцентрирована на системе здравоохранения. В то же время специалистам первичного звена не хватает информации о том, как они могут помочь людям с суицидальными наклонностями.
Все участники исследования считают профилактику самоубийств крайне важной темой, и большинство из них уверены, что в своей работе они могут помочь человеку, склонному к суициду. Однако в повседневной работе их контакт с людьми, склонными к суициду, происходит нечасто. Значительно чаще контактируют с людьми, склонными к суициду, врачи и медсестры отделений экстренной помощи и сотрудники скорой помощи. Респонденты отметили, что они не обладают достаточными знаниями, навыком или опытом для работы с суицидальными людьми и обеспечения их безопасности. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо разработать и широко внедрить специальную программу обучения, которая должна быть четкой, систематической и гибкой.
Необходимо повысить компетентность специалистов скорой помощи и отделений экстренной медицины в оценке суицидального риска. Кроме того, выводы исследования рекомендуют создать на первичном уровне должность комплексного координатора и определить компетенции. Этим координатором может быть медсестра по охране психического здоровья, работающая совместно с семейными врачами, в некоторых случаях эту роль может выполнять и другой специалист первичной помощи, обладающий необходимыми компетенциями после прохождения обучения.
Исследование показало, что чем чаще специалист контактирует с суицидально настроенными людьми, тем больше он не удовлетворен взаимодействием с сетью поддержки. Для того чтобы значительно усилить работу по профилактике самоубийств, к ней необходимо привлечь специалистов в области образования и социальной сферы, и, безусловно, усилить взаимодействие внутри сети поддержки, четко определив роли партнеров.
„Чтобы предотвратить самоубийство, нужно сначала заметить человека, подверженного риску суицида, во всех смыслах слова оказаться рядом с ним и, наконец, найти способы помочь ему выйти из кризиса живым и здоровым. Профилактика самоубийств сложна и поэтому требует совместных усилий различных субъектов. Мы должны признать, что в Эстонии еще многое предстоит сделать для того, чтобы сеть поддержки функционировала лучше. К самым важным компонентам профилактики суицида относятся доступ к услугам в сфере душевного здоровья, инструменты оценки рисков, создание индивидуальных планов безопасности, реально действующая сеть поддержки и полноценное обучение“, - сказала Зринка Лайдо, руководитель проекта разработки плана действий по предотвращению самоубийств отдела душевного здоровья Министерства социальных дел.
В целях более комплексной и систематической профилактики суицидального поведения Министерство социальных дел в сотрудничестве со своими партнерами разрабатывает план действий по профилактике самоубийств. Данные настоящего исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел, будут использованы при подготовке плана. Государственный план по профилактике самоубийств будет готов к концу 2024 года.