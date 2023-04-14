ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (415-й день) | Российские войска обстреляли жилые многоэтажки в Славянске. Число погибших растет
Подводим итоги 415-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За прошедшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 19 авиаударов, совершили 39 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. В своей утренней оперативной сводке он указывает, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки украинские военные отразили 49 атак.
По сведениям Генштаба ВСУ, украинская авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили 3 российских пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.
Украинское командование отмечает активизацию выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой области. По его сведениям, отделы миграционной службы РФ работают там без выходных.
За минувшие сутки три мирных жителя Украины погибли и восемь получили ранения из-за российских обстрелов, сообщает Military Media Center со ссылкой на данные украинского министерства обороны. Обстрелам из различных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию, РСЗО, ЗРК С-300, БПЛА и тактическую авиацию, подверглись в течение суток 102 населенных пункта в восьми областях Украины. „Подтверждено поражение 62 объектов инфраструктуры“, - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Евросоюз работает над 11-м пакетом санкций в отношении России. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннес. Она указала, что он будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ограничения. По ее словам, пакет будет включать и другие рестрикции.
Украинские чиновники раздражены из-за утечки секретных документов разведки США. Их возмущает не столько оценка состояния ВС Украины или информация о нехватке вооружений - сколько пессимизм в отношении шансов Киева вернуть значительные территории в ходе ожидаемого контрнаступления. Об этом 13 апреля сообщило издание Politico.
По его данным, публично украинские власти преуменьшают значение утечек, заявляя, что те не повлияют на отношения между Киевом и Вашингтоном. После телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter 11 апреля, что глава американского внешнеполитического ведомства „подтвердил железную поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины победить на поле боя“.
В то же время за закрытыми дверями отмечаются признаки растущего недоверия, добавляет издание. По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, документы отражают мнение скептиков в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме.
США рассматривают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины. Вашингтон обсуждает с союзниками возможность привлечения заблокированных 300 млрд долларов (271 млрд евро) Центробанка России. Как сообщает „Укринформ“, такое заявление сделала во время выступления на форуме партнерства США-Украина заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. „Мы работаем, в том числе, над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила“, – подчеркнула она.
Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, на которых будут атлеты из РФ или Беларуси. Соответствующий приказ опубликовало Министерство молодежи и спорта Украины. Ограничения распространяются на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.
В случае участия россиян и белорусов в соревнованиях, украинские делегации должны быть с них отозваны, говорится в документе.
О планах ввести такой запрет правительство Украины сообщило в конце марта после того, как МОК рекомендовал допускать до соревнований не поддержавших войну российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.
Регулярная армия РФ и наемники „Группы Вагнера“ улучшили взаимодействие, это позволило российским силам вновь активизировать наступление на Бахмут, говорится в свежей сводке британского Минобороны. В ней также отмечается, что украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов подвергалась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу. По сведениям разведки, на которые опирается военное ведомство Великобритании, штурмовые группы ЧВК „Вагнер“ продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские ВДВ взяли на себя северный и южный фланги.
Украинские войска испытывают значительные трудности с пополнением запасов, но они организованно отходят с позиций, указывают в Лондоне.
Украина вернула тела 82 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. „Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами“, - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Российская сторона не сообщала об обмене и не комментировала заявление украинского министерства.
Война в Украине существенно истощила подразделения специального назначения РФ, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США. Американские чиновники считают, что командование ВС РФ чрезмерно полагалось на спецназ и использовало его в составе передовых пехотных формирований, которые понесли огромные потери убитыми и ранеными. По оценкам специалистов, некоторые бригады российского спецназа потеряли от 90% до 95% своей боеспособности. В утекших документах не сказано, сколько российских спецназовцев погибло или было ранено в Украине. Однако со ссылкой на перехваченные разведданные говорится, что только одно подразделение - 346-е - „потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125“.
Днем в пятницу российские войска нанесли авиационные удары по Орехову Запорожской области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, город атаковали истребители Су-35. В результате атаки повреждены частные дома и здание детско-юношеской спортивной школы, добавил Ермак. О пострадавших не сообщается.
Украина получит 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства в ближайшие недели, заявило министерство обороны Дании. Правительство королевства в январе объявило о намерении передать Киеву эти боевые машины на безвозмездной основе.
Российские войска обстреляли Славянск Донецкой области, не менее семи взрывов раздалось в районе местной школы, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух - произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и шести пострадавших“, - написал он в Telegram-канале.
Позже появилось сообщение, что число погибших в Славянске в результате российского ракетного удара выросло до шести человек. В автомобиле скорой помощи умер ребенок, который был извлечен из-под завалов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Всего, по данным полицейских, ранены 18 человек.
Военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Т., арестованному в связи с утечкой документов Пентагона, предъявили обвинение в несанкционированном изъятии, хранении и передаче секретной информации. Он оставлен под стражей до следующего судебного заседания, которое назначено на 19 апреля.
Владимир Путин подписал законы об упрощении процедур признания граждан погибшими и пропавшими без вести на войне. Теперь, если в течение 6 месяцев о месте пребывания военного нет информации, а сослуживцы не могут подтвердить его смерть, то можно уже через полгода через суд признать его пропавшим без вести (ранее для этого требовался срок в 2 года). Если сослуживцы могут подтвердить его смерть или произошли события, которые позволяют предположить такой исход, то он, так же через суд, может быть объявлен умершим через 6 месяцев.