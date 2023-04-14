ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (415-й день) | Российские войска обстреляли жилые многоэтажки в Славянске. Число погибших растет

Украинские чиновники раздражены из-за утечки секретных документов разведки США. Их возмущает не столько оценка состояния ВС Украины или информация о нехватке вооружений - сколько пессимизм в отношении шансов Киева вернуть значительные территории в ходе ожидаемого контрнаступления. Об этом 13 апреля сообщило издание Politico .

Евросоюз работает над 11-м пакетом санкций в отношении России. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннес. Она указала, что он будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ограничения. По ее словам, пакет будет включать и другие рестрикции.

За минувшие сутки три мирных жителя Украины погибли и восемь получили ранения из-за российских обстрелов, сообщает Military Media Center со ссылкой на данные украинского министерства обороны. Обстрелам из различных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию, РСЗО, ЗРК С-300, БПЛА и тактическую авиацию, подверглись в течение суток 102 населенных пункта в восьми областях Украины. „Подтверждено поражение 62 объектов инфраструктуры“, - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Украинское командование отмечает активизацию выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой области. По его сведениям, отделы миграционной службы РФ работают там без выходных.

По сведениям Генштаба ВСУ, украинская авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили 3 российских пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, а также радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

За прошедшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 19 авиаударов, совершили 39 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. В своей утренней оперативной сводке он указывает, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки украинские военные отразили 49 атак.

По его данным, публично украинские власти преуменьшают значение утечек, заявляя, что те не повлияют на отношения между Киевом и Вашингтоном. После телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter 11 апреля, что глава американского внешнеполитического ведомства „подтвердил железную поддержку США и решительно отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины победить на поле боя“.

В то же время за закрытыми дверями отмечаются признаки растущего недоверия, добавляет издание. По словам двух высокопоставленных украинских чиновников, документы отражают мнение скептиков в верхних эшелонах Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме.

США рассматривают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины. Вашингтон обсуждает с союзниками возможность привлечения заблокированных 300 млрд долларов (271 млрд евро) Центробанка России. Как сообщает „Укринформ“, такое заявление сделала во время выступления на форуме партнерства США-Украина заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. „Мы работаем, в том числе, над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила“, – подчеркнула она.

Украинским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях, на которых будут атлеты из РФ или Беларуси. Соответствующий приказ опубликовало Министерство молодежи и спорта Украины. Ограничения распространяются на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.

В случае участия россиян и белорусов в соревнованиях, украинские делегации должны быть с них отозваны, говорится в документе.

О планах ввести такой запрет правительство Украины сообщило в конце марта после того, как МОК рекомендовал допускать до соревнований не поддержавших войну российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом.